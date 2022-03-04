Подоляк: Зеленский не пойдет ни на какие уступки в переговорах с РФ

Позиция России на переговорах жесткая, но президент Украины Владимир Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могли бы принизить борьбу государства за территориальную целостность и свободу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Интерфакс-Украина.

"Позиция РФ жесткая. Понятно. Если бы она была у них мягкая, они бы не нападали на Украину. Но позиция верховного главнокомандующего Украины и Украины в целом тоже жесткая. Потому переговоры будут идти тяжело. Но они будут идти … Зеленский точно не пойдет ни на какие уступки, которые могут так или иначе унизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу", - заявил Подоляк на совместной пресс-конференции с главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией на тему "Война России против Украины" во Львовской областной государственной администрации.

Он также подчеркнул, что Зеленский абсолютно четко понимает все границы, на которые Украина может и не может пойти, разговаривая с РФ.

Подоляк также добавил, что позиция Украины в переговорном процессе усилена западными партнерами, а также понимает мотивы представителей российской делегации.