В Кремле не видят перспективы встречи Зеленского и Путина в ближайшее время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что сейчас очередь за переговорами делегаций двух стран. Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Страна UA.

"Вы знаете, что, собственно, вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность делегациям доносить друг до друга четко без лишних посредников... все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны" , - сказал Песков. ﻿