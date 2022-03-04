Столтенберг: РФ вводит в Украину более тяжелое вооружение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предстоящие дни в Украине, вероятно, будут хуже, поскольку вооруженные силы России вводят более тяжелые вооружения и продолжают свои атаки по всей стране, сообщает Интерфакс-Украина.

"Следующие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку Вооруженные силы России вводят более тяжелые вооружения и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.