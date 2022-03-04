В Мелитополе проходит митинг в поддержку Украины

В захваченном российскими войсками Мелитополе митинги в поддержку Украины проходят уже четвертый день, сообщает Корреспондент.

В Запорожской области продолжаются акции протеста против российской оккупации. Соответствуюшие кадры появились в сети.

Утром 4 марта ходу с национальными флагами провели жители Приморска. В захваченном российскими войсками Мелитополе митинги в поддержку Украины проходят уже четвертый день по несколько тысяч участников акции собираются на центральной площади города, на площади Победы.

Люди держат в руках плакаты с надписями "Убийцы на..й пошли вон" и прочие, а также скандируют: "Мелитополь вставай", "Оккупанты", "Фашисты", "Мы здесь власть", "Слава Украине! Слава ВСУ! Героям слава!". Также люди поют гимн Украины.

На данный момент в Мелитополе российскими военными оцеплена местная телебашня. Оккупанты установили там свое оборудование и приступили к трансляции российских каналов.