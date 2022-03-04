США назвали обстрел Запорожской АЭС военным преступлением

Путинский обстрел атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора, заявили в посольстве США, сообщает Корреспондент.

Обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре является военным преступлением России. Об этом сообщает посольство США в пятницу, 4 марта.

"Нападение на атомную электростанцию является военным преступлением. Путинский обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции делает еще один шаг вперед в его царстве террора", - сказано в сообщении .

Напомним, этой ночью в результате обстрела российским войсками на территории ЗАЭС возник пожар. Загорелось три этажа из пяти одного из зданий учебно-тренировочного комплекса. При этом захватчики не давали возможности пожарным подобраться к объекту, обстреливая их. Позже спасатели смогли приступить к тушению пожара. На данный момент он ликвидирован.

Сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена российскими военными. В результате ночного штурма Запорожской АЭС российскими агрессорами погибли трое украинских военных. Еще двое получили ранения.