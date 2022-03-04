Крупный разработчик программного обеспечения Microsoft приостанавливает продажи и оказание услуг в России. Об этом говорится в заявлении президента компании Брэда Смита, сообщает Новое время.

В компании объявили, что приостанавливают все продажи продуктов и услуг Microsoft в России из-за нападения российской армии на Украину.

"Мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями о войне на Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России" , — заявили в компании.

Кроме того, Microsoft работает с правительствами США, Европейского союза и Британии, чтобы остановить «многие аспекты» своего бизнеса в России. Эти остановки соответствуют правительственным санкциям.

"Мы считаем, что наиболее эффективно помогаем Украине, когда предпримем конкретные шаги в координации с решениями, принимаемыми этими правительствами, и мы будем предпринимать дополнительные шаги по мере развития ситуации" , — заявил Смит.

Ранее деятельность в России прекратил крупный американский разработчик ПО Oracle, SAP прекратила продажи в РФ.