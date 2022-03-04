В ГСЧС рассказали, что делать, если в доме случился завал

В ГСЧС рассказали, что делать, если в доме случился завал

В связи с нападением России на Украину значительное количество домов было повреждено или разрушено в результате бомбардировок и обстрелов. Рассказываем о правилах самоспасения в случае обвала здания, сообщает Новое время.

ГСЧС Украины опубликовали инструкцию, как вести себя в случае, если дом, в котором вы находитесь, обрушился.

Обвал в доме — что делать

  1. Попытайтесь высвободить руки и ноги;
  2. Оцените окружающую обстановку;
  3. Осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;
  4. Если не уверены в своих силах, терпеливо зовите на помощь.
  5. Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по батареям отопления, трубам.
  6. Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал.
  7. Освободившись, осмотрите себе. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.
  8. В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.
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