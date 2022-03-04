В ГСЧС рассказали, что делать, если в доме случился завал
В связи с нападением России на Украину значительное количество домов было повреждено или разрушено в результате бомбардировок и обстрелов. Рассказываем о правилах самоспасения в случае обвала здания, сообщает Новое время.
ГСЧС Украины опубликовали инструкцию, как вести себя в случае, если дом, в котором вы находитесь, обрушился.
Обвал в доме — что делать
- Попытайтесь высвободить руки и ноги;
- Оцените окружающую обстановку;
- Осторожно разберите завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;
- Если не уверены в своих силах, терпеливо зовите на помощь.
- Если есть возможность, воспользуйтесь телефоном, стучите по батареям отопления, трубам.
- Если никто не слышит, попробуйте разбирать завал.
- Освободившись, осмотрите себе. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.
- В ожидании помощи старайтесь избежать переохлаждения.