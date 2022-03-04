В ГСЧС рассказали, что делать, если в доме случился завал

В связи с нападением России на Украину значительное количество домов было повреждено или разрушено в результате бомбардировок и обстрелов. Рассказываем о правилах самоспасения в случае обвала здания, сообщает Новое время.

ГСЧС Украины опубликовали инструкцию, как вести себя в случае, если дом, в котором вы находитесь, обрушился.

Обвал в доме — что делать