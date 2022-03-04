Нацбанк призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Следует перекрыть доступ российским банкам к финансовым ресурсам на рынках США и ЕС, сообщает Деловая столица.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в рамках своей юрисдикции, запретить им доступ к финансовым ресурсам на рынках США и ЕС, а также поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми банками государства-агрессора.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

"Системообразующим фундаментом банковской системы было и остается доверие. Сегодня во всем мире есть неопровержимые доказательства того, что действующий режим в Российской Федерации, неотъемлемой частью которой является Центральный банк Российской Федерации как регулятор банковской системы, искажает любые международно признанные стандарты и обязательств Продолжать доверять и ожидать надлежащего поведения от всех российских банков, принимая во внимание международные финансовые санкции против некоторых из них, а также надеяться, что эти учреждения будут соблюдать международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, значит игнорировать реальность" , — говорится в обращении Национального банка.

"Для достижения максимального эффекта от финансовых санкций и предотвращения прямого или опосредованного участия финансовой и банковской систем США и ЕС в финансировании террористических атак против гражданского населения в Украине мы призываем вас принять решения, которые помогут в международной борьбе с финансированием терроризма" , — отметил глава НБУ.

Напомним, НБУ обязал банки работать без выходных.