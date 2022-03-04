Российский сенатор рассказала о потерях оккупантов на войне с Украиной

Российский сенатор Людмила Нарусова сообщила, что в одной из рот Вооруженных сил РФ, участвующих в войне против Украины, из ста человек личного состава в живых остались лишь четверо, сообщает Новое время.

Видео выступления политика публикуют в социальных сетях в пятницу, 4 марта.

По ее словам, в боевых действиях на территории Украины принимают участие российские солдаты срочной службы, которых срочно заставляют подписать контакт.

"Вчера из зоны боевых действий были выведены как раз те самые срочники, которых или заставляли подписать контакт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в сто человек в живых осталось четверо" , — сказала Нарусова.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери РФ в живой силе составили более 9000 человек с начала войны против Украины.