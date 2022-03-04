ЕИБ выделил Украине 668 млн евро поддержки
Правление Европейского инвестиционного банка одобрило немедленную финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕИБ.
Отмечается, что ЕИБ "осуждает жестокое и незаконное вторжение России в Украину".
Финансовая поддержка является частью программы EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.
"Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной, и притоком беженцев", — говорится в заявлении.
"Этот начальный пакет поддержки поможет украинской власти удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, включая закупку продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для граждан.
Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней. ЕИБ выделит средства, доступные в рамках двух ссуд ЕИБ, которые первоначально были предоставлены для поддержки МСБ и сельскохозяйственного сектора в Украине", — заявили в банке.
Кроме того, согласовали, что ЕИБ должен продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины. К ним относятся:
1. Финансирование критических инфраструктурных потребностей в Украине путем перепрофилирования обязательств инфраструктурных проектов для удовлетворения неотложных инвестиций и потребностей в реконструкции. Они будут включать транспорт, энергетику, развитие городов и цифровые инвестиции.
"Эти деньги могут быть доступны очень быстро, как только украинские власти смогут подписать изменения к существующим контрактам", — говорят в ЕИБ.
2. Помощь восстановить все, что уничтожает российская армия, путем финансирования новой критически важной экономической и социальной инфраструктуры, необходимой, как только свободная и независимая Украина будет восстановлена после войны.
"Кроме того, эксперты ЕИБ оценивают потребности соседних с Украиной стран и стран ЕС, которые принимают беженцев из Украины или пострадали от войны иным образом.
Банк сотрудничает с национальными и местными органами власти, национальными институтами поощрения и другими контрагентами, чтобы срочно предоставить финансовую и техническую помощь этим странам и регионам", — добавили в ЕИБ.
Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, сказал:
"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией твердой солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями.
Это обеспечит немедленную ликвидность украинского правительства в борьбе против незаконной и жестокой агрессии России".