ЕИБ выделил Украине 668 млн евро поддержки

Правление Европейского инвестиционного банка одобрило немедленную финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕИБ.

Отмечается, что ЕИБ "осуждает жестокое и незаконное вторжение России в Украину".

Финансовая поддержка является частью программы EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.

"Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной, и притоком беженцев" , — говорится в заявлении.

"Этот начальный пакет поддержки поможет украинской власти удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, включая закупку продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для граждан.

Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней. ЕИБ выделит средства, доступные в рамках двух ссуд ЕИБ, которые первоначально были предоставлены для поддержки МСБ и сельскохозяйственного сектора в Украине", — заявили в банке .

Кроме того, согласовали, что ЕИБ должен продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины. К ним относятся:

1. Финансирование критических инфраструктурных потребностей в Украине путем перепрофилирования обязательств инфраструктурных проектов для удовлетворения неотложных инвестиций и потребностей в реконструкции. Они будут включать транспорт, энергетику, развитие городов и цифровые инвестиции.

"Эти деньги могут быть доступны очень быстро, как только украинские власти смогут подписать изменения к существующим контрактам" , — говорят в ЕИБ.

2. Помощь восстановить все, что уничтожает российская армия, путем финансирования новой критически важной экономической и социальной инфраструктуры, необходимой, как только свободная и независимая Украина будет восстановлена ​​после войны.

"Кроме того, эксперты ЕИБ оценивают потребности соседних с Украиной стран и стран ЕС, которые принимают беженцев из Украины или пострадали от войны иным образом.

Банк сотрудничает с национальными и местными органами власти, национальными институтами поощрения и другими контрагентами, чтобы срочно предоставить финансовую и техническую помощь этим странам и регионам", — добавили в ЕИБ .

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, сказал:

"Этот пакет ЕИБ является демонстрацией твердой солидарности ЕС с Украиной, когда страна сталкивается с огромными потребностями.

Это обеспечит немедленную ликвидность украинского правительства в борьбе против незаконной и жестокой агрессии России".