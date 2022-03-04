Россия исключена из Совета государств Балтийского моря - МИД Латвии

Россия исключена из Совета государств Балтийского моря (СГБМ) из-за агрессии против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

СГБМ был создан в 1992 году как всеобъемлющий форум для сотрудничества и согласования мнений между странами региона Балтийского моря. В учредительном решении, Копенгагенской декларации подчеркивается, что сотрудничество осуществляется в соответствии с уставом ООН, а также Хельсинкским заключительным актом, Парижской хартией и другими документами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Одновременно СГБМ временно приостанавливает участие Беларуси в статусе наблюдателя СГБМ.