ГУР: Спецназ уничтожил десятки оккупантов в Гостомеле и показал трофеи

В разведке поделились информацией о потерях РФ, сообщает Сегодня.

В боях за Гостомель украинские бойцы спецназа при поддержке территориальной обороны за последние двое суток уничтожили более 50 оккупантов, город находится под контролем ВСУ. Захвачена вражеская техника, оружие и документы.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны.

"В боях за Гостомель уничтожены по меньшей мере 50 оккупантов из состава 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск). С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления" , – говорится в сообщении.

/ Фото: Главное управление разведки Минобороны

В ГУР отметили, что украинские военные захватили многочисленные трофеи, среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы. Захваченное у врага пригодное для использования оружие передано местным группам сопротивления.

/ Фото: Главное управление разведки Минобороны

/ Фото: Главное управление разведки Минобороны

При этом у уничтоженных оккупантов не было при себе военных жетонов и никаких документов, удостоверяющих личность, кроме сертификатов о вакцинации и незаполненных медицинских книжек.

/ Фото: Главное управление разведки Минобороны

"Город Гостомель находится под контролем украинских войск. Напоминаем, что Гостомель – один из стратегических пригородов Киева. Бои за контроль над ним ведутся с начала российской агрессии. Здесь находится аэродром, над которым оккупанты стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов" , – отметили в ГУР.

Озвучены общие потери РФ

На девятый день войны России против Украины потери оккупантов превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.