Решением Роскомнадзора в России заблокировали крупнейшую социальную сеть Facebook, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

"4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации".

В ведомстве сообщили, что "с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook".

" В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру" , — указывают в Роскомнадзоре.

"Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах" , — добавили в российском регуляторе.

Напомним, по данным Минобороны, в ближайшее время враг будет активизировать проведение информационных операций против Украины.