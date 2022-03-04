В Bellingcat прогнозируют, что у России хватит ресурсов воевать еще на два дня

У российского агрессора осталось ресурсов на войну в Украине до воскресенья, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главный расследователь группы Bellingcat Христо Грозев в эфире украинских телеканалов.

"У России осталось ресурсов на войну до воскресенья (6 марта), после их ждет крах. Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых "мы ранее еще не видели", и они затронут даже Путина" , – сказал Грозев.

Напомним, по данным украинского Генштаба, российские оккупанты бросили основные усилия на окружение Киева и прекращение сопротивления на захваченных территориях.