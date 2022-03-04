Миссия МАГАТЭ срочно едет в Украину с проверкой

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) срочно проведет проверку атомных электростанций в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции" , — сказано в сообщении.

Также предполагается провести проверку в зоне Чернобыльской АЭС.

В первый день войны 24 февраля российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. В Минприроды заявили, что это может спровоцировать ядерную катастрофу.

АЭС работает в плановом режиме, но персонал удерживают в заложниках.

На Запорожской АЭС в ночь на 4 марта произошел пожар из-за обстрелов россиян. По данным "Энергоатома", во время штурма оккупантами Запорожской атомной электростанции погибли трое украинских военных и еще двое получили ранения. Украинские защитники уничтожили вражеский танк с экипажем.

По данным главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, обстреливают Запорожскую АЭС боевики-кадыровцы. Они уже убили нескольких сотрудников станции, которые отвечали за ядерную безопасность.