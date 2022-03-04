В Украину прибыли первые ветераны израильского спецназа - нардеп

В Украину прибыли первые ветераны израильского спецназа, которые будут воевать на стороне Украины против российской агрессии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Шабат шалом, православные! Не только потому что сейчас начался шабат, друзья, а потому что в Украину уже прибыли первые ветераны спецназа Израиля. Но это одни из лучших из самых лучших. Они тоже хотят принять участие в борьбе света против тьмы. Даа, в Украине идет война в которой христиане, иудеи, мусульмане и другие верующие воюют против орков. Единение как оно есть!" , — заявил Гончаренко.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил о большом количестве желающих присоединиться к новому подразделению "Интернациональный легион".