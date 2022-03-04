Инцидент с Шуфричем: Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖ расстрелом

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил депутатам партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" ликвидацией, если они хотя бы приблизятся к блок-постам, сообщает Деловая столица.

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона единых новостей.

"Хотел бы отдельно сказать некоторым депутатам ОПЗЖ. Если вы будете шляться нашими блок-постами, то вас будут убивать на месте. Вам там нечего делать. Это вы привели сюда российского агрессора" , — заявил секретарь СНБО.

Напомним, 4 марта бойцы теробороны задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который фотографировал ее блокпост. Охранники Шуфрича отстреливались во время его задержании бойцами территориальной обороны.