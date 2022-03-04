Инцидент с Шуфричем: Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖ расстрелом

Инцидент с Шуфричем: Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖ расстрелом
Фото: facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил депутатам партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" ликвидацией, если они хотя бы приблизятся к блок-постам, сообщает Деловая столица.

Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона единых новостей.

"Хотел бы отдельно сказать некоторым депутатам ОПЗЖ. Если вы будете шляться нашими блок-постами, то вас будут убивать на месте. Вам там нечего делать. Это вы привели сюда российского агрессора", — заявил секретарь СНБО.

Напомним, 4 марта бойцы теробороны задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который фотографировал ее блокпост. Охранники Шуфрича отстреливались во время его задержании бойцами территориальной обороны.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics