Один из крупнейших интернет-провайдеров мира отключает российских операторов - Федоров

Это приведет к ухудшению доступа россиян к интернет сервисам, сообщает Деловая столица.

Один из самых крупных магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца.

С Cogent работает "Ростелеком", "ВымпелКом", "МегаФон", "Яндекс" и VK.