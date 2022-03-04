В пятницу, 4 марта, в Тбилиси проходит многотысячный митинг в поддержку Украины, сообщает Новое время.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинов за поддержку.

На опубликованных кадрах видно, как люди стоят в центре Тбилиси с украинскими и грузинскими флагами.

Зеленский, обращаясь к людям, призвал остальных так же выходить на улицы и не молчать.