В Тбилиси проходит многотысячный митинг в поддержку Украины
В пятницу, 4 марта, в Тбилиси проходит многотысячный митинг в поддержку Украины, сообщает Новое время.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинов за поддержку.
На опубликованных кадрах видно, как люди стоят в центре Тбилиси с украинскими и грузинскими флагами.
Зеленский, обращаясь к людям, призвал остальных так же выходить на улицы и не молчать.
"Выходите на улицы. Не молчите. Поддерживайте Украину. Мы боремся за это. Если Украина падет, то падет вся Европа. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Львов, Париж. Каждый из вас сегодня — украинец", — заявил он.