Ермак: Путин либо принудит Украину капитулировать, либо сожжет все дотла
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Путин либо принудит Украину капитулировать, либо сожжет все дотла. Он подчеркнул, что третьего варианта в Москве не рассматривают, сообщает РБК-Украина.
"Это московский способ войны. Силы Путина продолжат терроризировать страну (Украину - ред.), чтобы заставить ее сдаться. Если им это не удастся, они сожгут все дотла", - написал Ермак.
По его словам, в Кремле рассматривают только два варианта: либо капитуляция Украины, либо ее полное уничтожение.
"Третий вариант не допускается", - резюмировал глава ОП.
Ермак добавил, что написал это обращение из бункера в Киеве. Он уточнил, что в этот момент рядом с ним находился президент Владимир Зеленский, а на Украину уже неделю падают российские бомбы.