Следом за Facebook в России заблокировали Twitter - Федоров

После блокировки социальной сети Facebook в России взялись за сервис микроблогов Twitter, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Россия заблокировала twitter! Все по Джорджу Орвеллу. Следующий шаг создания Министерства Правды, Министерства Любви, Министерства Изобилия и Министерства Мира", — подчеркнул он .

Напомним, ранее в России заблокировали Facebook якобы из-за "дискриминации СМИ РФ".