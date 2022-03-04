В России заблокировали Twitter и YouTube. Также перестал работать Booking - Федоров

В России заблокировали социальную сеть Twitter и видеохостинг YouTube. Также перестал работать сервис бронирования отелей Booking, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Россия заблокировала Twitter! Все за Джорджем Орвеллом" , - написал на своей странице в Facebook Федоров.

Он добавил, что следующий шаг российских властей - это создание нескольких министерств, в том числе "правды", "любви", "изобилия" и "мира".

Сервис по бронированию отелей Booking принял решение прекратить работу на российском рынке. При поиске варианта размещения в любом городе России появляется сообщение, что гостиницы отсутствуют.

На блокировку YouTube в России указывают данные сервиса Globalcheck. При выборе российского региона отображается нулевая доступность видеохостинга.

Фото: данные о доступе к YouTube в России (Globalcheck)

Напомним, сегодня в России заблокировали социальную сеть Facebook, ее обвинили в якобы имевшей место "дискриминации российских СМИ".

Отметим, со вчерашнего дня в России заблокировали ряд оппозиционных СМИ, в том числе "Радио Москвы" и телеканал "Дождь".