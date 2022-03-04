Оккупанты в Донецкой области вели обстрелы кассетными снарядами — ООС

Российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области кассетными реактивными снарядами, пишет пресс-центр ООС, сообщает Новое время.

"Враг, пренебрегая всеми международными нормами, нанес удар по жилому кварталу и гражданской инфраструктуре украинского города" , — подчеркивает пресс-служба.

Отмечается, что несколько прилетевших в частные дома жителей города кассет так и не разорвались.

В ГСЧС предупредили, что в этих взрывоопасных предметах гелевые взрыватели, и, если они вышли из кассеты, значит переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, потому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать, добавили в ведомстве.

"Удары кассетными боеприпасами, поражающими большую площадь, по определению неизбирательны, а, следовательно, использование их по населенным пунктам — военное преступление" , — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что передовая группа покинула Международный уголовный суд в Гааге и направилась в Украину для расследования военных преступлений.