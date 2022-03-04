Зеленский ответил на отказ НАТО закрыть небо над Украиной

Президент Владимир Зеленский раскритиковал министров иностранных дел стран-членов НАТО, которые отказались вводить бесполетную зону над Украиной, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в своем обращении.

"Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что вроде бы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне. Хотя может владеть оружием в разы мощнее, чем у нас" , — констатировал украинский президент.

По словам Зеленского, помощь НАТО не настолько масштабная, какой могла бы быть для того, чтоб более эффективно противостоять России.

"Все, на что способен альянс на сегодня, – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас сгорел" , — констатировал Зеленский.

"Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям" , — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны-члены НАТО готовы предоставить Украине самолеты и средства ПВО.