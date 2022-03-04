Международная ассоциация бокса отлучила россиян и беларусов от международных соревнований

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским и белорусским представителям этого вида спорта принимать участие в международных соревнованиях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте IBA.

Санкции касаются не только боксеров, но и официальных лиц, включая рефери и судей.

"Из-за нарушения олимпийского перемирия и военных действий против Украины IBA приняла рекомендацию МОК по участию боксеров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), принадлежащих к национальным федерациям IBA России или Беларуси. Соответственно, их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу" , – говорится в сообщении.

В случаях, когда невозможно реализовать решение за короткий срок по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только как нейтральным спортсменам.

Также одобрена отмена международных мероприятий, запланированных в России и Беларуси в 2022 году. Руководство ассоциации предложило полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксерам.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.