ЕС планирует отключить от SWIFT еще больше банков РФ - Борель

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что сейчас рассматривается вариант отключения еще нескольких банков России от SWIFT, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает португальский телеканал RTP Madeira.

"Мы рассматриваем новый пакет санкций, решение по которому может быть принято в ближайшие дни. Например, мы можем увеличить количество российских банков, которые мы удалили из SWIFT. Мы пока не приняли никакого конкретного решения, мы только направили это предложение для изучения в технические органы" , — сказал Боррель.

По словам Жозепа Борреля, ЕС ужесточает санкции для того, чтобы ослабить российскую экономику. Таким образом Украина может укрепить свои позиции на переговорах с Россией.

"Цель состоит в том, чтобы ослабить российскую экономику, чтобы российская экономика ощутила на себе тяжесть последствий и, таким образом, укрепила силу и позицию украинцев на переговорах" , — заявил он.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее услугами пользуются около 11 тысяч банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах.

Как сообщалось, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что все финансовые учреждения РФ должны быть отключены от международной системы SWIFT.