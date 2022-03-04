НАТО вынуждено будет заплатить за свою слабость, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины высказался о действиях Европейского союза и НАТО в ходе войны в Украине. Он заявил, что альянс проявил слабость, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона UAразом.

В эфире телемарафона Дмитрий Кулеба высказался о шагах предпринятых ЕС и НАТО во время российского вторжения в Украину.

"До войны украинский народ считал, что НАТО - это сила, а Европейский союз слаб и нерешителен. А после начала войны украинский народ увидел, что все наоборот, что ЕС имеет характер, силу, применил санкции … и дал нам статус кандидата. А НАТО отдало все на откуп союзникам. Это та слабость, за которую альянс, к сожалению, заплатит." , - заявил глава МИД Украины.

Напомним, что Украина инициировала московский механизм ОБСЕ, чтобы привлечь оккупанта к ответственности.