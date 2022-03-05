Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию

Компания Samsung заявила, что поставки телефонов, чипов и бытовой электроники в Россию были приостановлены из-за вторжения российских войск в Украину на прошлой неделе, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Таким образом южнокорейский технологический гигант присоединился к растущему списку компаний, от Apple до Microsoft, которые приостановили распространение своей продукции на территории РФ.

"Мы думаем обо всех, кто пострадал, и наш приоритет - обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей" , - говорится в заявлении Samsung.

Компания жертвует 6 миллионов долларов, в том числе 1 миллион долларов на бытовую электронику, на гуманитарную деятельность в Украине.