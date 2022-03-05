Генштаб: ВСУ контратакуют и вынуждают противника отступать

На десятые сутки противостояния российскому вторжению Вооруженные Силы Украины продолжают держать установленные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, сообщает Новое время.

Об этом сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 5 марта.

"Вооруженными Силами Украины и подразделениями Сил безопасности и обороны Украины ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов" , — говорится в сводке.

Отмечается, что части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на Украинской земле вооружение и технику.

Активными боевыми действиями наносят урон противнику не только вооруженные подразделения украинских защитников, но и обычные невооруженные люди, демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение.

Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита", подчеркнули в Генштабе.

Также российские войска не покидают попыток создать в собственном информационном пространстве картину освободительного "блицкрига", продолжая распространять тотальную ложь через подвластные СМИ, принимают меры по сокрытию потерь в личном составе и технике путем блокирования доступа населения к правдивой и объективной информации.

В то же время отмечается, что ВСУ продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары.