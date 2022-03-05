Минобороны: от начала вторжения ВСУ уничтожили 39 самолетов и 40 вертолетов РФ

За девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 39 российских самолетов и 40 вертолетов, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Минобороны Украины.

Вчера, 4 марта, российские захватчики потеряли три "грача" — так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один под Волновахой Донецкой области.

Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

"Противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов" , — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.