Украина и РФ договорились о гумкоридорах из Мариуполя и Волновахи

В Минобороны России заявляют, что армия РФ с девяти утра по Киеву прекратит огонь и откроет гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Информацию об этом также подтвердил мэр Мариуполя и советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Украинская правда.

"Российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 мск и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, сообщили в МО РФ" , – пишут российские СМИ.

О "зеленом" коридоре из Мариуполя также заявил мэр города Вадим Бойченко.

"Как раз сейчас идет определение времени открытия гуманитарного "зеленого" коридора и начала режима тишины для Мариуполя. Это позволит начать восстановление критической инфраструктуры города – свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечения Мариуполя продуктами и медикаментами первой необходимости" , – заявил он.

Информацию об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя и Волновахи также подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Суспільному"﻿. Он добавил, что в этот перечень будут добавляться и другие города, нуждающиеся в эвакуации населения.

Обновлено. Позже подробности об эвакуации из Мариуполя сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Режим тишины в городе продолжится до 16:00. В 11:00 начнется эвакуация населения. В следующие дни также будут гуманитарные коридоры для гражданских.