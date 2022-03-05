"Энергоатом": радиационный фон в Запорожской области в норме

Изменений радиационной ситуации в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон — в норме, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении НАК "Энергоатом".

По его информации, оперативный персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

Состояние энергоблоков:

№1: плановый предупредительный ремонт.

№2: в 18:49 04.03.2021 подключен к энергосистеме, в 19:45 нагружено до 460 МВт (эл.), в настоящее время продолжается нагрузка до 750 МВт (эл.).

№3: отключены от сети, проводятся работы по расхолаживанию ядерной установки.

№4: в работе электрическая мощность 980 МВт (эл.).

№5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок.

"Изменений радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон в пределах нормальных показателей" , — говорят в "Энергоатоме".

В Энергодаре нет отопления и горячей воды из-за повреждения теплотрассы от ЗАЭС в город. Ведется ремонт. Работы затруднены из-за множественных повреждений теплотрассы. Запорожская АЭС сейчас захвачена российскими военными.