Генштаб: РФ потеряла более 10 тысяч военнослужащих за время вторжения

Российская армия за время вторжения в Украину потеряла более 10 тыс. военнослужащих, заявили в Генеральном штабе ВСУ в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.03 ориентировочно составили: личного состава – более 10 тыс. человек, танков ‒ 269 ед, ББМ ‒ 945 ед, артиллерийских систем –105 ед, РСЗО -50 ед, средства ПВО - 19 ед, самолетов – 39 ед (уточняется), вертолетов – 40 ед (уточняется), автомобильной техники - 409 ед, легкие скоростные катера - 2 ед, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3" , - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.