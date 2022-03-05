Прокуратура: в Ворзеле войска РФ обстреляли гражданский автомобиль

В Ворзеле Киевской области российские войска обстреляли автомобиль из танковых пулеметов, в результате два человека погибли, четверо ранены, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры.

По данным следствия, 4 марта шесть человек ехали на автомобиле из Ворзеля. Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой "V", открывшую по ним огонь из танковых пулеметов.

В результате обстрела погибли два человека — женщина и 17-летняя девушка. Еще четыре человека получили осколочные ранения, среди них дети 17 и 7 лет.

Действия военных страны-агрессора квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, добавили в прокуратуре.