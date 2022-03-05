ОГА: в окрестностях Сум взрываются снаряды, РФ наносит авиаудары
В Сумах утром 5 марта начали разрываться снаряды в окрестностях города, кроме того, российская авиация обстреляла с воздуха инфраструктурные объекты, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил руководитель Сумской областной военной (государственной) администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
"Сумы. С самого утра в окрестностях города начали срываться снаряды. Затем российская авиация нанесла точечные удары по городу, в том числе по инфраструктурным объектам", – заявил он.
По словам председателя ОВА, оценить нанесенный ущерб пока невозможно, поскольку идет артиллерийский обстрел.
Также пострадал от авиаударов российской авиации Сумской район. В частности, город Лебедин.
Живицкий напомнил, что уже вторые сутки Лебедин сидит без электроэнергии из-за авиаобстрелов противника.