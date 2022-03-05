"Укрзализныця": под Ирпенем войска РФ подорвали железнодорожные пути

В районе Ирпеня российские войска подорвали железнодорожные пути. В связи с этим сошли два вагона эвакуационного поезда, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" и мэра Ирпеня Александра Маркушина.

По данным УЗ, снаряд российских оккупационных войск повредил колею в направлении Ирпеня, в результате чего сошло два пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда.

Фото: t.me/UkrzalInfo

"Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзализныци" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику" , - сообщили в УЗ.

В то же время, мэр Ирпеня сообщил, что люди, которые ожидают эвакуацию с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (с.Романовка). Оттуда людей будут эвакуировать автобусами в Киев.