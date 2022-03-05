Зеленский об эвакуации украинцев: больше нет границ с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины больше нет границ с Польшей. Поскольку власти этой страны помогают в эвакуации и предоставляют убежище украинским женщинам и детям, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, что тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает какой национальности, веры, сколько денег. Фактически у нас больше нет границ с дружеской Польшей, потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ" , - заявил президент.

Он также выразил уверенность, что в скором времени можно будет сказать украинцам, чтобы они возвращались домой.