Авиаудар РФ по Белой Церкви: повреждены почти 20 домов
Утром 5 марта российские оккупационные войска совершили авиаудар по Белой Церкви в Киевской области, уничтожили здания в частном секторе, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил мэр города Геннадий Дикий.
"Только что произошел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны и слушайте сигнал тревоги", – написал он.
Полиция сообщила, что в результате авиаудара по Белой Церкви повреждены почти 20 жилых домов, есть пострадавшие. Информация уточняется.
Полиция и работники ГСЧС на месте происшествия помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.