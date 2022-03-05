Авиаудар РФ по Белой Церкви: повреждены почти 20 домов

Утром 5 марта российские оккупационные войска совершили авиаудар по Белой Церкви в Киевской области, уничтожили здания в частном секторе, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил мэр города Геннадий Дикий.

"Только что произо шел ракетный удар. Попали в частный сектор. Сейчас ищем людей. Будьте осторожны и слушайте сигнал тревоги" , – написал он.

Полиция сообщила, что в результате авиаудара по Белой Церкви повреждены почти 20 жилых домов, есть пострадавшие. Информация уточняется.

Полиция и работники ГСЧС на месте происшествия помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.