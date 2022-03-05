ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней

Государственный ПриватБанк автоматически продлил действие всех платежных карт на 180 дней. Это касается, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении банка.

В случае окончания срока действия карточки в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и получение наличных.