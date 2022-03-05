ПриватБанк продлил действие всех платежных карт на 180 дней
Государственный ПриватБанк автоматически продлил действие всех платежных карт на 180 дней. Это касается, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных карт, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении банка.
В случае окончания срока действия карточки в марте или апреле 2022 года, карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и получение наличных.
"Вниманию всех клиентов: в случае окончания срока действия вашей платежной карты ее не надо перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни", - говорится в сообщении.