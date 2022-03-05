Shell возобновила покупку российской нефти из-за рекордной скидки

Крупнейшая нефтяная компания Европы Shell приобрела партию российской нефти Urals с рекордной скидкой, несмотря на массовый отказ от российских энергоресурсов у других компаний, сообщает Экономическая правда.

Как пишет Bloomberg, цена была со скидкой в $28,45 за баррель. Партию продал международный нефтетрейдер Trafigura. Груз был куплен с доставкой, то есть Shell не нужно будет беспокоиться о транспортировке этой нефти.

Агентство отмечает, что эта сделка с одной стороны фиксирует значительную скидку, с которой будут продавать российскую нефть, но с другой, она также является первым свидетельством того, что покупатели на Urals найдутся, несмотря на военную интервенцию.