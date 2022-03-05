Мариупольский горсовет заявил о переносе эвакуации

Российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" из Мариуполя и начала обстрел, эвакуация переносится, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится!

Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора" , – говорится в сообщении.

Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.

Напомним, сегодня в 11:00 должна была начаться эвакуация мирного населения из Мариуполя. Об этом ранее договорились Украина и Россия.