Источники: СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика
При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене, сообщает Украинская правда.
Об этом заявили высокопоставленные собеседники издания в силовом блоке и политических кругах
"Он уже покойник", – заявил один из источников.
По словам собеседников в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.