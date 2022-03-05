Источники: СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика

При задержании СБУ застрелила члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили высокопоставленные собеседники издания в силовом блоке и политических кругах

"Он уже покойник" , – заявил один из источников.

По словам собеседников в политических кругах, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры.