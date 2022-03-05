Генштаб ВСУ: российские войска теряют наступательный потенциал

Российская армия в Украине продолжает наступательную операцию в Украине, однако противник теряет наступательный потенциал, в связи с чем продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. В связи с неудачными действиями подразделения ВС РФ продолжают преступные действия по обстрелам объектов гражданской инфраструктуры, что приводит к многочисленным потерям гражданского населения" , - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что российская армия продолжает сосредоточение основных усилий на окружении украинских городов Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из временной оккупированной АР Крым, но постепенно теряет наступательный потенциал.