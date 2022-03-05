"Аэрофлот" отменяет с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска

"Аэрофлот" приостанавливает с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме белорусского Минска, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмена касается, в том числе, международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".

Ранее в субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания".