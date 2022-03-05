Италия арестовала виллы и яхты высокопоставленных россиян – СМИ

Итальянская полиция конфисковала виллы и яхты у высокопоставленных россиян, которые были внесены в санкционный список ЕС после нападения РФ на Украину. Среди прочего речь идет о виллах миллиардера Алишера Усманова и пропагандиста Владимира Соловьева, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщили осведомленные источники, пишет итальянская La Reppublica. Информацию также подтвердило швейцарское издание SwissInfo. По его данным, конфискованное измущество оценивается в 140 млн евро (153 млн долларов).

Конфискованная вилла Усманова находится на средиземноморском острове Сардиния. Вилла Соловьева – на озере Комо на материковой Италии.

Отмечается, что за последние 20 лет российские олигархи купили множество вилл в Италии. Источники сообщают, что в ближайшие дни ожидается арест новых активов, поскольку западные государства вводят масштабные санкции, пытаясь заставить войска Россию уйти из Украины.

Уроженец Узбекистана металлургический и телекоммуникационный магнат Усманов хорошо известен в Италии тем, что владеет несколькими объектами недвижимости на Сардинии. А пропагандист Соловьев уже жаловался в эфире российского ТВ на санкции, т.к. боялся потерять итальянскую виллу.

А вице-премьер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что арестованные особняки российских олигархов в Лондоне и других городах будут использовать как приюты для беженцев. Для этого примут специальный закон.