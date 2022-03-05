Путин: если Украина "продолжит в том же духе", то потеряет государственность
Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что если Украина "продолжат в том же духе", то она "поставит под вопрос будущность своей государственности", сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил во время выступления, которое транслировалось на телеканале "Россия 24".
"Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять - если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности, и если это произойдет - это будет целиком и полностью на их совести", – заявил Путин.
По его словам, предпринимаются попытки "раскачать российское общество".
Путин отметил, что якобы последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы "для всех понятны".
Российские военные в войне, по словам их президента, "сражаются за будуще".
Путин также заявил, что санкции против России "сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло".