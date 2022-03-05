Безопасного "зеленого коридора" в Энергодаре сегодня нет – мэр

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что местная власть вернулась в здание исполкома города, прорабатывается возможности эвакуации населения, но в настоящее время безопасного "зеленого коридора" нет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Городские власти снова вернулись в здание исполкома. Надеемся, так будет и дальше, и мы сможем нормально работать. На многочисленные вопросы о возможности эвакуации женщин и детей: в настоящее время безопасного зеленого коридора нет!" , - написал Орлов в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас прорабатывается возможность создания "зеленого коридора".

"Мы обязательно сообщим, когда мы сможем эвакуировать людей" , - подчеркнул мэр.

Также он призвал местных жителей не использовать личный автотранспорт и убрать его как минимум от подъездов, чтобы не мешать заезду машин "скорой помощи" и пожарных.

Мэр напомнил, что комендантский час в Энергодаре с 18.00 до 05.30, также сообщил, что в городе запускается система отопления.