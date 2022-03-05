Эрдоган завтра попытается убедить Путина прекратить войну - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра попытается убедить лидера страны-оккупанта Владимира Путина прекратить войну России против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Hurriyet.

"Все наши усилия направлены на то, чтобы остановить эту войну. В этом контексте у нашего президента очень интенсивный дипломатический трафик. Мы продолжаем наши призывы ко всем сторонам, особенно к российской стороне, прекратить эти атаки и сесть за стол переговоров" , — заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калын.

Он отметил, что в ближайшие дни состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией.

"Наш главный принцип здесь, конечно, защита территориальной целостности и суверенитета Украины, ее политического единства в рамках международного права. Телефонные переговоры продолжаются, сегодня президент поговорит с премьер-министром Канады, а завтра с Путиным. Мы продолжим передавать эти сообщения" , — добавил он.

Напомним, 5 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ждет положительных сдвигов по ситуации в Украине.