Кулеба упрекнул Shell за покупку российской нефти

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к крупнейшей нефтяной компании Европы Shell, тайно купившей российскую нефть, сообщает Украинская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мне говорят, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире требовать от транснациональных компаний разорвать какие-либо деловые связи с Россией" , – заявил министр.

I am told that Shell discretely bought some Russian oil yesterday. One question to @Shell: doesn’t Russian oil smell Ukrainian blood for you? I call on all conscious people around the globe to demand multinational companies to cut all business ties with Russia. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Ранее сообщалось﻿, что Shell купила российскую нефть марки Urals с рекордной скидкой на фоне фактического эмбарго со стороны других нефтяных компаний.