Кулеба упрекнул Shell за покупку российской нефти
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к крупнейшей нефтяной компании Европы Shell, тайно купившей российскую нефть, сообщает Украинская правда.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Мне говорят, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире требовать от транснациональных компаний разорвать какие-либо деловые связи с Россией", – заявил министр.
Ранее сообщалось, что Shell купила российскую нефть марки Urals с рекордной скидкой на фоне фактического эмбарго со стороны других нефтяных компаний.