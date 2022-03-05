ОГА: Под Николаевом сбили еще один самолет оккупантов, пилота захватили

Недалеко от Николаева украинские защитники уничтожили очередной военный самолет российских оккупантов, захватив в плен пилота, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким

На видео видно, как в поле за городом самолет оккупантов от огня разлетается вдребезги.

На другой видеозаписи украинские защитники спрашивают пилота о его имени, фамилии, воинской части, звании и местонахождении его подразделения. Однако из-за сильного шума ветра невозможно разобрать, что говорит оккупант.

Вероятно, пилот успел катапультироваться с самолета, хотя на видео его комбинезон окровавлен.