ОГА: Под Николаевом сбили еще один самолет оккупантов, пилота захватили
Недалеко от Николаева украинские защитники уничтожили очередной военный самолет российских оккупантов, захватив в плен пилота, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким
На видео видно, как в поле за городом самолет оккупантов от огня разлетается вдребезги.
На другой видеозаписи украинские защитники спрашивают пилота о его имени, фамилии, воинской части, звании и местонахождении его подразделения. Однако из-за сильного шума ветра невозможно разобрать, что говорит оккупант.
Вероятно, пилот успел катапультироваться с самолета, хотя на видео его комбинезон окровавлен.